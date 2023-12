Eppstein (www.fondscheck.de) - Die MPPM GmbH freut sich zum Ende des Börsenjahres über zwei namhafte Auszeichnungen, so die MPPM GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Laut Wirtschaftsmagazin Capital (Nummer 11/2023) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) zählt MPPM zu den besten Fondsboutiquen Deutschlands. Besonders erfreulich ist dabei, dass die Gesellschaft beim Kriterium "Fondsqualität (Portfolio)" insgesamt 40,1 von 50 erzielbaren Punkten erreicht hat. Die Qualität des Fonds wurde anhand von drei Kriterien ermittelt: Die Information Ratio gibt an, ob es dem Fondsmanager gelingt, durch die aktive Abweichung von einem Vergleichsindex (Benchmark) zusätzliche Erträge (Outperformance) zu erzielen. ...

