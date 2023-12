DJ Adidas bestellt Michelle Robertson zur Personalvorständin

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportartikelkonzern Adidas hat Michelle Robertson mit Wirkung zum 1. Januar 2024 in den Vorstand bestellt. Dort werde sie für den Bereich "Global Human Resources, People and Culture" zuständig sein, den sie seit Mitte Juli bereits übergangsweise leite, teilte der DAX-Konzern mit. Die Britin tritt damit die Nachfolge von Amanda Rajkumar an, die ihr Vorstandsmandat über den 31. Dezember hinaus nicht verlängern wollte und bereits am 15. Juli aus dem Vorstand ausgeschieden war.

Robertson war zuvor über 18 Jahre sowohl bei Adidas als auch davor bei Reebok in verschiedenen Positionen im Personalbereich tätig.

