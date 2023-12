Unterföhring (ots) -15. Dezember 2023.Sarah Harrison schwingt an Bändern unter der Zirkuskuppel. Michael Mittermeier zersägt eine Frau. Cheyenne Pahde schwebt kopfüber an einer Stange. Paul Janke dreht Rückwärtssaltos. Hardy Krüger Jr. meistert auf einem Schimmel die "Hohe Schule". Jeannine Michaelsen bringt auf dem Trampolin das Publikum zum Lachen. Fernanda Brandao tanzt auf einem Drahtseil. Rúrik Gíslason überrascht mit gebrochener Hand.Wer diese acht Stars aus ihrer Komfortzone und in spektakuläre Szenarien bringt? Jörg Pilawa als "Zirkusdirektor" von "Stars in der Manege" am 2. Januar in SAT.1.So funktioniert's: In der SAT.1-Show wagen sich Stars im Münchner Circus Krone an atemberaubende Akrobatik, zauberhafte Magie, spaßige Clownerie, actionreiche Peitschen und vieles mehr. Durch die Show führt Jörg Pilawa. Das Publikum entscheidet am Ende, wessen Zirkusvorstellung sie am meisten begeistert hat.Sarah Harrison verzaubert nicht nur an Strapaten, sondern auch auf Joyn als Host ihrer eigenen "Stars hinter der Manege" -Backstage-Show.Produziert wird "Stars in der Manege" von Constantin Entertainment.Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5673086