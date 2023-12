Hasbro kündigte diese Woche an, 17 % seiner Belegschaft zu entlassen, und begründete dies mit einem stärkeren und nachhaltigeren Gegenwind auf dem Spielzeugmarkt als erwartet. Dies folgt auf die jüngsten Warnungen vor einem schwachen Weihnachtsgeschäft sowohl von Hasbro als auch von Mattel. Während beide Unternehmen ein düsteres Bild vom Zustand des Spielwarenmarktes zeichnen, sind die Analysten von AlsterResearch der Meinung, dass dies für tonies nur begrenzt relevant ist. Für tonies wird das Wachstum durch Produkteinführungen und insbesondere durch eine zunehmende POS-Präsenz in den USA getrieben, die zyklische Themen dominieren. Zudem ist die Kategorie der interaktiven Audioplattformen für Kinder bislang unkorreliert mit dem gesamten Spielwarenmarkt. AlsterResearch geht daher weiterhin davon aus, dass tonies seine Guidance von EUR 354 Mio. Umsatz und einem positiven adj. EBITDA im GJ23 erreichen wird, mit einem US-Umsatzwachstum von 38% in Q4 gegenüber dem Vorjahr. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 7,70. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE





