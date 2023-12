Ein treffsicherer Indikator gibt jetzt das Signal: Wenn sich die Geschichte wiederholt, wird der amerikanische Aktienindex S&P 500 in den kommenden zwölf Monaten zweistellig wachsen. Das steckt dahinter An den Aktienmärkten läuft es aktuell so gut wie lange nicht. Anleger sind euphorisch und freuen sich bereits auf das nächste Börsenjahr. Die amerikanische Notenbank Fed hat ihre Zinsanhebungen erneut pausiert und signalisierte bereits erste Zinssenkungen ...

