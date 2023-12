DJ RTL Group verkauft Niederlande-Geschäft für 1,1 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die RTL Group trennt sich von ihrem niederländischen Sender. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, verkauft sie RTL Nederland an DPG Media für 1,1 Milliarden Euro in bar. Gleichzeitig geht RTL eine strategische Partnerschaft mit dem Käufer bei Technologie, Werbung und Inhalten ein.

"Der Verkauf an DPG Media ist die beste strategische Option für RTL Nederland und alle seine Stakeholder", sagte RTL-Chef Thomas Rabe. Der Konzern war mit seiner Konsolidierungsstrategie in den Niederlanden, die eine Übernahme des niederländischen Senderverbundes Talpa Networks zur Stärkung von RTL Nederland vorsah, im Januar am Widerstand der Kartellbehörden gescheitert.

Die nun vereinbarte Transaktion soll Mitte 2024 abgeschlossen werden. RTL erwartet aus dem Deal einen Veräußerungsgewinn von knapp 0,8 Milliarden Euro. Die RTL-Aktionäre würden im Rahmen der Dividendenpolitik von der Transaktion profitieren, so das Unternehmen.

Die Vereinbarungen mit RTL Nederland im Bereich Streaming-Technologie, Senderbetrieb und internationale Werbeverkäufe werden um mindestens drei Jahre verlängert. RTL Nederland wird überdies das Ad-Tech-Geschäft der RTL-Gruppe nutzen. Zudem haben die RTL-Sender in Deutschland, Frankreich und Ungarn den ersten Zugriff auf von RTL Nederland entwickelte Programme. Die Marke "RTL" wird von DPG Media bis mindestens Ende 2034 genutzt.

December 15, 2023 05:24 ET (10:24 GMT)

