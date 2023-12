Mit einem Kursplus von über 3% gehört die DWS-Aktie (WKN: DWS100) am Freitagmorgen zu den größten Gewinnern auf dem deutschen Aktienmarkt. Das Papier des Vermögensverwalters setzt damit seinen starken Aufwärtstrend der letzten Wochen fort. Seit Ende Oktober hat die DWS-Aktie um fast +25% zugelegt. Aktuell notiert sie exakt auf ihrem Ende Januar aufgestellten Jahreshoch. Geht da noch mehr? DWS vorgestellt Die DWS Group GmbH & Co. KGaA mit Sitz in ...

