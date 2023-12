BONK schießt nach Binance Listing 110% nach oben - kennt der neue Memecoin keine Grenze?

In einer beeindruckenden Show hat der auf Solana basierende Memecoin BONK die Krypto-Welt in Staunen versetzt - mit einem unglaublichen Wertzuwachs von 110% in gerade einmal 24 Stunden, über 1100% im letzten Monat. Viele Marktteilnehmer erinnern sich durch diesen Coin an eine Zeit, in der der Kryptomarkt nahezu unbegrenzte Gewinnmöglichkeiten zu bieten schien.

7 Tageschart von BONK, Quelle: www.coinmarketcap.com

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung wird BONK zu einem beeindruckenden Kurs von $0.00003031 gehandelt, was seine Marktkapitalisierung auf beachtliche 1,8 Milliarden Dollar ansteigen lässt. BONK hat damit in kürzester Zeit etablierte Altcoins wie Pepe, Axie Infinity, Conflux oder IOTA in der Marktkapitalisierung überholt. Aktuell rangiert BONK bereits auf Platz 42 der Kryptowährungen.

Börsen Listings als Chart-Turbo

Neben dem bevorstehenden Listing auf Binance hat Bonk (BONK) auch auf Coinbase für Aufsehen gesorgt. Am 13. Dezember gab die Krypto-Börse Coinbase bekannt, dass sie den Memecoin Bonk (BONK) in ihre Roadmap aufnimmt. Nach dieser Ankündigung erlebte der Solana-basierte Token im Hunde-Design innerhalb weniger Stunden einen Preisanstieg von über acht Prozent, von 0,00001229 auf 0,00001132 US-Dollar.

$BONK is now live on @coinbase!



Read their announcement for details on how to deposit BONK and get started. https://t.co/dt795PgStB pic.twitter.com/8mZe30dBF0 - Bonk! (@bonk_inu) December 14, 2023

In einem Blogpost erklärte Coinbase, dass die Roadmap für anstehende Notierungen dazu dienen soll, mehr Transparenz und Informationsgleichheit zu schaffen. Das Unternehmen betonte das Ziel, "die Transparenz so weit wie möglich zu erhöhen", um Entscheidungen über die Notierung neuer Assets zu kommunizieren.

Coinbase wies seine Nutzer auch darauf hin, in die Kryptowährung noch nicht einzuzahlen, bevor die offizielle Notierungs-Ankündigung erfolgt ist, um das Risiko eines dauerhaften Kapitalverlusts durch Scamer zu vermeiden.

Zusätzlich hat Coinbase im Einklang mit seinen neuen Richtlinien ein "Experimentell"-Label für neu gelistete Assets mit relativ geringem Handelsvolumen eingeführt. Einige dieser Assets, einschließlich BONK, sind mit einem Warnhinweis versehen, der auf ihren jungen oder experimentellen Status in den frühen Phasen nach dem Launch hinweist.

Dieser Schritt spiegelt die Vorsicht wider, mit der Coinbase an die Notierung neuer und potenziell volatiler Assets herangeht.

Auch die weltweit größte Kryptobörse Binance hat das Listing von Bonk (BONK) angekündigt, und heute, am 15. Dezember 2023 um 08:00 Uhr (UTC) den Spot-Handel für mehrere Handelspaare eröffnet.

Die neu eingeführten Spot-Handelspaare umfassen BONK/USDT, BONK/FDUSD und BONK/TRY, die den Nutzern auf der Binance-Plattform vielfältige Handelsoptionen bieten. Zur Vorbereitung auf den Handel können Nutzer jetzt BONK-Einzahlungen tätigen. Abhebungen von BONK werden ab dem 16. Dezember 2023, ebenfalls um 08:00 Uhr (UTC), möglich sein.

Bemerkenswert ist, dass Binance sich für eine Listungsgebühr von null BNB für BONK entschieden hat, was das Engagement der Plattform für Zugänglichkeit und Inklusion im Kryptowährungsmarkt zeigt.

Darüber hinaus plant Binance, sein Angebot zu erweitern, indem BONK als neues "ausleihbares Asset" eingeführt wird, mit der Einführung eines neuen Margin-Paares im Isolated Margin, das innerhalb der nächsten 48 Stunden erwartet wird. Diese strategische Entscheidung steht im Einklang mit den kontinuierlichen Bemühungen von Binance, sein Asset-Angebot zu diversifizieren und das Handelserlebnis für seine Nutzerbasis zu verbessern.

Was steckt noch hinter dem Preisanstieg von BONK?

Ein weiterer Faktor, der zur beeindruckenden Preisentwicklung des Tokens beitragen könnte, ist die anhaltende Memecoin-Begeisterung. Führende Vertreter dieser Kategorie, wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB), zeigen auf monatlicher Basis positive Entwicklungen, wenngleich sie nicht ganz so starke Gewinne wie BONK verzeichnen.

Auch der FOMO-Effekt ("Fear of Missing Out") sollte nicht außer Acht gelassen werden. Es ist möglich, dass viele Investoren dem BONK-Ökosystem beigetreten sind, einfach indem sie den Preissprung beobachtet haben, ohne eine angemessene Due-Diligence-Prüfung durchzuführen.

Nicht zuletzt könnte der Erfolg des Memecoins auch mit seiner Verbindung zu Solana zusammenhängen. Letztere war in diesem Jahr einer der Top-Performer auf dem Markt und verzeichnete seit dem 1. Januar einen Preisanstieg von 650%. Diese Verbindung könnte BONK eine zusätzliche Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit in den Augen der Investoren verliehen haben.

Während BONK in der Welt der Memecoins Wellen schlägt, ziehen Projekte mit Mehrwert abseits der Community-Token ebenfalls starke Aufmerksamkeit auf sich. Ein Beispiel dafür ist Bitcoin Minetrix (BTCMTX), ein Coin, der sich derzeit noch im Presale befindet.

Bitcoin Minetrix hebt sich durch sein einzigartiges "Stake-to-Mine"-Konzept ab. Dieses Konzept ermöglicht es Nutzern, durch das Staking ihrer BTCMTX-Tokens Mining-Credits zu erhalten. Diese Credits können dann gegen Mining-Power "geburned" (verbrannt) werden.

Dieses innovative Modell bietet einen passiven Einkommensstrom im Bereich der Kryptowährungen und ermöglicht es Anlegern, indirekt am Bitcoin-Mining teilzunehmen, ohne die üblichen technischen oder finanziellen Barrieren, die normalerweise mit dem Mining-Prozess verbunden sind.

Bitcoin Minetrix hat in seinem Presale bereits beachtliche Erfolge erzielt. Der Vorverkauf hat die 5,3-Millionen-Dollar-Marke überschritten, was das Interesse von Investoren in das Projekt zeigt.

Homepage von Bitcoin minetrix, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Der Erfolg von Bitcoin Minetrix zeigt, dass Anleger aktuell ihr Kapital von unterperformenden Assets umschichten, um auf vielversprechende Presales wie Bitcoin Minetrix zu setzen, die neue Tokens mit hohem Wachstumspotenzial zu günstigten Preisen anbieten.

Marktlage bullish

BONK scheint von der derzeitigen Marktlage zu profitieren, die sich durch eine Stabilisierung der globalen Wirtschaft kennzeichnet. Die jüngsten Entscheidungen zur Regulierung der Zinssätze deuten auf eine schrittweise Rückkehr zu normalen Marktbedingungen hin.

Gleichzeitig zeigen die Inflationszahlen eine Tendenz, sich in Richtung traditioneller Bereiche zu bewegen. Diese positiven wirtschaftlichen Entwicklungen haben das Interesse an Kryptowährungen neu entfacht, was sich in einem Anstieg der Kurse und einer Zunahme des investierten Kapitals im Kryptomarkt widerspiegelt.

After Binance listing announcement Bonk is Skyrocket pic.twitter.com/D1nZGbH8lF - Learn With Rony Kapoor (@LearnRony) December 15, 2023

Angesichts der aktuellen Situation am Kryptomarkt stehen sowohl Bonk als auch Bitcoin Minetrix vor der Möglichkeit, weitere Höhenflüge zu erleben. Bitcoin Minetrix, mit seiner innovativen "Stake-to-Mine"-Funktion, bietet Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, mehrfach vom Coin zu profitieren - durch das Staking, durch die Möglichkeit eines Wertzuwachs des Token und aus der Mining Option.

Auf der anderen Seite ist BONK, als klassischer Memecoin, stark vom Hype und der FOMO (Fear of Missing Out) der Community getrieben. Die Dynamik solcher Coins wird oft durch die Aufmerksamkeit und das Engagement der Anleger beflügelt, was in Zeiten zunehmender Marktaktivität und positiver Stimmung zu signifikanten Preissteigerungen führen kann.

