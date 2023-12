NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Für 2024 sei mit einer Wachstumsbeschleunigung des europäischen Online-Sektors zu rechnen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden Branchenpräsentation. Die stärkere Dynamik dürfte vor allem von Internetunternehmen getragen werden, die verstärkt auf Wachstum setzten und Marktanteile gewännen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / 18:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / 18:36 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

