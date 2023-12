Die EZB hat gestern bekräftigt, die Zinsen vorerst nicht senken zu wollen - aber heute veröffentlichte, miserable Daten zur Wirtschaft der Eurozone heizen Spekulationen an, dass die Notenbank viel früher als sie derzeit erwartet die Zinsen senken muß. Die EZB is also wahrscheinlich wieder einmal hinter der Kurve: sie hat die 2021 die Dynamik der ...

