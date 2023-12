DJ Lufthansa Group verkauft zwölf A320 und least die Maschinen zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa Group verkauft zwölf Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge aus der A320-Familie und mietet die Maschinen gleichzeitig an. Eine entsprechende "Sale-and-Lease-Back"-Vereinbarung sei mit zwei Vertragspartnern, Clover Aviation Capital und dem langjährigen Geschäftspartner BBAM (Babcock & Brown Aircraft Management), zu günstigen kommerziellen Bedingungen abgeschlossen worden, teilte der Konzern mit. Die frei werdenden Mittel sollen für die Anschaffung neuer, effizienterer Maschinen genutzt werden.

Die verkauften Airbus-Maschinen sind bis zu zwei Jahre alt. Sie werden derzeit von Lufthansa Airlines, Lufthansa CityLine und Eurowings betrieben und werden für eine Laufzeit von 72 Monaten zurückgeleast.

Der Verkauf erbringe im vierten Quartal einen Erlös in Höhe von ca. 600 Millionen Euro. Die daraus resultierende Leasingverpflichtung werde als Fremdkapital bilanziert und belaufe sich auf ca. 200 Millionen Euro. Ein aus dem Verkauf resultierender Buchgewinn in Höhe von ca. 100 Millionen Euro werde im Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erfasst, fließe aber nicht in das bereinigte EBIT ein, so der Konzern

Die Transaktion wurde der Mitteilung zufolge bereits im Finanzausblick der Lufthansa Group berücksichtigt, der von Nettoinvestitionen in Höhe von 2,5 bis 3 Milliarden Euro im Jahr 2023 ausgeht. Sie ermögliche dem Konzern, Investitionen in neue Flugzeuge durch einen Mix aus Barmitteln, Japanese Operating Leases (JOLCOs) und Operating Leases zu finanzieren.

