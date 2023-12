London (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) überraschte auf der Sitzung des Offenmarktausschusses in dieser Woche mit einer weniger restriktiven Haltung, so Mark Dowding, Chief Investment Office bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.2024 werde die FED die Zinsen voraussichtlich um 75 Basispunkte senken - die Währungshüter seien zuversichtlich, dass sich die Inflation wieder ihrem 2-Prozent-Ziel nähere. Gleichzeitig werde erwartet, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin in der Nähe der Vollbeschäftigung bewege. FED-Chef Jerome Powell habe die Botschaft vermittelt, dass er eine weiche Landung habe herbeizuführen können und damit den Skeptikern getrotzt habe. ...

