Für die Deutsche Telekom-Aktie (WKN: 555750) ging es am Donnerstag mit einem Kursverlust von -4% ungewöhnlich stark bergab. Am Freitagmorgen hat sich die Lage mit einem leichten Kursplus wieder etwas beruhigt. Was verunsicherte Anleger am Donnerstag so stark? Deutsche Telekom vorgestellt Die Deutsche Telekom mit Hauptsitz in Bonn ist Europas größtes Telekommunikationsunternehmen. Kerngeschäft sind der Betrieb von Fest- und Mobilfunknetzen. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...