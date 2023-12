Die Ölpreise an den internationalen Börsen befinden sich zum Wochenschluss weiter leicht im Aufwind. Die Heizölpreise ziehen je nach Region um bis zu 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter an, verbleiben aber in unmittelbarer Nähe ihrer Mehr-Monats-Tiefs. In Österreich und der Schweiz ist Heizöl so günstig, weil zuletzt Mitte Juli. In Deutschland, wo die CO2-Preiserhöhung zum Jahreswechsel ihren Schatten voraus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...