Pressemitteilung der elumeo SE:

Verwaltungsrat beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung 2023/28 in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,2 Mio.

- Laufzeit: 5 Jahre (2023/2028)- Kupon: 3,8%- Wandlungspreis: EUR 4,50- Emissionsvolumen: bis zu EUR 1,2 Mio.- Juwelo in Q4 2023 mit höchster Anzahl an aktiven Kunden in der Firmengeschichte - JooliPay in Indien mit anhaltend hohem Wachstum: Anfang Dezember wurdedie 1.000 Order ausgeliefert

Der Verwaltungsrat der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), des führenden elektronische Einzelhändlers für Edelsteinschmuck in Europa, hat die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung 2023/28 mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinssatz in Höhe von 3,8% in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,2 Mio. beschlossen. Die Anleihe wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre an einzelne ...

