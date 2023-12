Mit der LeiKi Einrichtung Holding GmbH ist eine weitere Signa-Gesellschaft insolvent, wie der KSV mitteilt. Der Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit der LeiKi lag im Halten der Beteiligung an der Leiner & kika Möbelhandels GmbH sowie in der Erbringung von Managementaufgaben für diese Gesellschaft. Die Beteiligung an der Leiner & kika Möbelhandels GmbH wurde verkauft und danach war die Schuldnerin in Endabwicklung. Wie der KSV1870 erfahren hat, wurden die laufenden Kosten von der Alleingesellschafterin der Schuldnerin, der Signa Retail Home & Living Holding GmbH, finanziert. Dies wurde aufgrund der Insolvenzeröffnung über das Vermögen der Signa Holding GmbH eingestellt. Laut KSV wird keine Fortführung und ...

