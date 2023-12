Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5094/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #548 geht es um die neue FMA-Statistik zu Pensionskassen , ich plaudere kurz mit Beamtenversicherung Asset Manager Werner Schleritzko. Ihm gefällt Porr. Heute ist Verfallstag und Kurse und Umsätze passen. Bei Andritz gibt es Vorstands-News, Strabag saniert für Asfinag, VIG kooperiert mit Ungarn, RWT kauft Kraftwerk, Research zu Erste, RBI, Bawag, SBO. - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die tägliche Podcastshow im deutschen Börsenradio ab 2024. Welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...