Die Preise für Immobilien in China sind den sechsten Monat infolge gefallen - eine Beleg für die Vertiefung der Immobilienkrise im Reich der Mitte. Das hat Folgen für die Wirtschaft und den Konsum, weil Immobilien für die Chinesen im Grunde der einizge Wertspeicher sind. Inzwischen ist China in eine Deflation gerutscht - die Machthaber in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...