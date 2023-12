Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen in der europäischen Peripherie geben kräftig nach, so die Analysten der Helaba.Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen sei ein Konjunkturprogramm für europäische Renten, insbesondere italienische.Die Staatsanleihen der europäischen Peripherieländer hätten die steigenden Leitzinsen in diesem Jahr nicht nur sehr gut weggesteckt, sondern würden derzeit im globalen Renditeverbund die ersten Leitzinssenkungen feiern. Diese würden für das erste Halbjahr 2024 erwartet. Deshalb würden sich die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen aus Frankreich, Italien und Spanien im Sinkflug befinden. Ausgehend vom Zinshoch Mitte Oktober sei es im Schnitt über 100 Basispunkte runtergegangen. Nun würden sich die Verzinsungen in Frankreich mit 2,6%, in Italien mit 3,8% und in Spanien mit 3,1% ihren jeweiligen Jahrestiefs nähern. Haupttreiber sei dabei weniger ein Schuldenabbau, sondern überwiegend die Vorfreude auf die nahende EZB-Zinswende. ...

