Der Euro hat am Freitag nach deutlichen Gewinnen an den beiden Vortagen etwas nachgegeben. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0959 US-Dollar (-0,30 Prozent), nachdem sie am Donnerstag kurz über die runde Marke von 1,10 Dollar gestiegen war. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0919 Dollar festgesetzt.Trotz des jüngsten Rückgangs bleibt der RSI auf dem 4-Stunden-Chart ...

