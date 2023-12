Die Aktien des bereits 1870 gegründeten Pharma- und Laborzulieferers Sartorius mit Sitz in Göttingen (Bundesland Niedersachsen) steigen immer weiter an und zeigen sich am heutigen Freitag bereits im Bereich von 350 Euro. Hier befindet sich ein Widerstand, an dem die Papiere mit dem heutigen Tageshoch bei 349,60 Euro bisher nach unten abgeprallt sind. Gelingt noch ein Durchbruch nach oben? Zuvor hieß es im Insight: "Der Stopp der Long-Position seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...