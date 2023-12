In der Kalenderwoche 50 (11. bis 15.12.2023) resümiert Fondsmanager Markus Stillger von der MB Fund Advisory GmbH das Börsenjahr 2023 und die Entwicklung am Anleihemarkt im Interview mit dem Anleihen Finder. "Nach einer fulminanten Rallye in den letzten 6 Wochen hat der DAX Anfang Dezember ein neues All-Time-High erreicht. Wenn man der alten Börsenweisheit Glauben schenken darf, dass die Börse antizipiert, dürften gute Nachrichten aus der Wirtschaft im Jahr 2024 folgen. Am Rentenmarkt setzte sich zunächst der in 2022 begonnene Zinsanstieg fort, aber auch hier hat sich in den vergangenen Wochen eine Trendumkehr abgezeichnet und ich sehe im kommenden Jahr eher fallende als steigende Zinsen, nicht zuletzt durch weiter rückläufige Inflationszahlen. Aufgrund von Basiseffekten wird die Inflation zum Jahresende noch einmal leicht anziehen. Ab März 2024 können wir aber mit einem verstärkten Rückgang rechnen", so Stillger, der optimistisch auf das Kalenderjahr 2024 blickt.

Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern beendet das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Konzernjahresfehlbetrag von 3,8 Mio. Euro (Vorjahr: Gewinn von 6,3 Mio. Euro). In der aktuellen Saison soll das Minus aber mindestens wieder ausgeglichen werden, so das Werder-Management. Die Werder-Anleihe 2021/26 ...

