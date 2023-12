Koblenz (ots) -Kürzlich unterzeichnete das Beschaffungsamt der Bundeswehr einen Vertrag zur Ausstattung des zukünftigen Multifunktionsgebäudes des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz.Eingebettet in die eigentliche Infrastrukturmaßnahme, den Neubau des Gebäudekomplexes, soll der jetzige Vertrag die Ausstattung mit modernster Medizintechnik sicherstellen.Das Multifunktionsgebäude befindet sich derzeit noch in der Bauphase und ist vergleichbar mit einem nahezu vollständigen Krankenhausneubau, ausgenommen der Bettenstationen. Demnach müssen neben mehreren OP-Sälen, zwei Intensivstationen, einer Radiologie und drei Ambulanzen außerdem einige Spezial-Stationen wie Stroke- und Chest-Pain-Units aber auch eine Apotheke und eine Pathologie mit modernstem medizinischem Gerät und Mobiliar eingerichtet werden.Bis voraussichtlich 2028 soll das Multifunktionsgebäude des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz dem Sanitätsdienst der Bundeswehr voll ausgestattet zur Verfügung stehen.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und InformationszentrumFerdinand-Sauerbruch-Straße 156073 KoblenzTel. +49 (0) 261 400-12821Fax +49 (0) 261 400-12822E-Mail: pizain@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/5673386