Die Nio-Aktie (WKN: A2N4PC) baut ihre grüne Serie aus: Nach +10% in zwei Tagen klettert der Nasdaq-Titel am Freitag um weitere +3% hoch auf 8,10 US$. Nio-Präsident Qin hat zuvor große Ankündigungen gemacht, die etablierte Hersteller in Europa als Kampfansage verstehen dürfen. Unter den richtigen Bedingungen ist nun auch eine nachhaltige Kurserholung drin. Nio vorgestellt Mit einer ungewöhnlichen Marketing-Strategie und dem Alleinstellungsmerkmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...