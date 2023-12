USA - Zinsrückgang beflügelt vor allem Tech-Aktien

Der Dow Jones® und der technologielastige Nasdaq®100 Index markierten diese Woche ein neues Allzeithoch. Dem breiter gefasste S&P500 Index fehlen nur noch wenige Punkte bis zum Rekord. Die Aussicht auf eine Zinswende in den USA beflügelt die Märkte seit Wochen. Nach der jüngsten Rallye erwarten die Experten von UniCredit zwar teils größere Schwankungen im Jahr 2024. Sie sehen jedoch noch Potenzial.

Eine wichtige Triebkraft dürften den Experten zufolge die sinkenden Zinssätze sein, die den Druck von den Bewertungen und Finanzierungskosten nehmen, von denen vor allem viele Technologieunternehmen stark abhängig sind. Da sich der Technologiesektor in den letzten Jahren aufgrund der stabileren und nachhaltigeren Geschäftsmodelle seiner größten Unternehmen zu einem weniger zyklischen Sektor entwickelt hat, könnte das Gewinnwachstum in den kommenden Monaten somit weniger an einer erwarteten Abschwächung des US-BIP-Wachstum in den kommenden Monaten leiden. Im Jahresverlauf besteht zudem die Chance, dass sich mit Blick auf 2025 die Konjunktur aufhellen könnte. Aktienmärkte nehmen die Konjunkturentwicklungen gern einige Monat früher vorweg. Gleichwohl bleiben vor allem geopolitische Risiken, welche die Aktienmärkte gegebenenfalls stark unter Druck setzen könnten. Trotz zuletzt robuster Wirtschaftsdaten ist auch eine Rezession im Jahresverlauf keinesfalls ausgeschlossen. Eine mögliche Verschiebung der Zinswende könnte ebenfalls für Turbulenzen an den Aktienmärkten sorgen.

US-Investments - nach klaren Regeln oder aktiv gemanagt

Der UC US Sector Rotation Strategy Index setzt sich aus mehreren ETFs auf US-Sektoren zusammen. Die Auswahl der Sektoren erfolgt in Abhängigkeit von der Realrendite und dem Markttrend. Die Realrendite wird als Differenz aus der Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren und den US-Inflationserwartungen berechnet. Ein Beispiel: Liegt die Rendite 10-jähriger US-Staatspapiere bei 5 Prozent und die erwartete Inflationsrate bei 3 Prozent, ergibt sich daraus eine Realrendite von 2 Prozent.

Es gibt acht Sektor-ETFs, die in der Vergangenheit eine hohe Realrenditensensitivität zeigten. Die vier Sektor-ETFs, die in Phasen steigender Realrenditen die höchste kumulierte Wertentwicklung aufwiesen, wurden in dem sogenannten Aufwärtstrend-Korb zusammengefasst. Die vier Sektor-ETFs, die in Phasen fallender Realrenditen die beste kumulierte Wertentwicklung aufwiesen, wurden dem Abwärtstrend-Korb zugeordnet. Zum Anpassungstermin, jeweils am letzten Handelstag des Monats, wird die Gewichtung der Sektor-ETFs anhand eines Realrendite-Signals und eines Feedback-Signals überprüft. Beide Signale fließen jeweils zur Hälfte in die Entscheidung ein. Aktuell bildet der Index zu 100 Prozent den Aufwärtstrendkorb bestehend aus S&P Branchen-ETFs auf die Bereiche Informationstechnologie, Gesundheit, Kommunikation und Versorger ab.

Mit dem Open End Index Zertifikat können Anlegerinnen und Anleger zu 100 Prozent an der Wertentwicklung des UC US Sector Rotation Strategy Index teilhaben. Das bedeutet: Steigt der Index, wird auch der Wert des Zertifikats zulegen. Umgekehrt kann ein schwacher Aktienmarkt zu einem sinkenden Index und damit zu Wertverlusten beim Zertifikat führen. Bei dem Step Invest Zertifikat auf den UC US Sector Rotation Strategy Index erfolgt die Investition in den Index nicht in einer Summe, sondern schrittweise in zwölf gleichbleibenden wöchentlichen Raten. Diese gestaffelte Vorgehensweise bietet die Chance, den (durchschnittlichen) Einstiegskurs im Vergleich zu einer Einmalanlage zu optimieren (Cost-Average-Effekt). Zudem gibt es am Ende der Investitionsphase eine Ertragszahlung von 26 Euro pro Zertifikat. Zu beachten ist, dass es sich bei dem Zertifikat um eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG handelt. Bei Insolvenz des Emittenten, d. h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Der J.P. Morgan US Equities Fund orientiert sich am S&P®500 Index. Allerdings steht das Thema Nachhaltigkeit* im Fokus der Aktienauswahl. Somit kann das Fondsmanagement Sektoren gegenüber der Benchmark über- oder untergewichten. Unternehmen aus Bereiche wie fossile Brennstoffe, Waffen, Tabak oder Glücksspiel werden ebenso gemieden wie Konzerne, die gegen die Prinzipien der UN Global Compact verstoßen. Es gibt einen klaren vierstufigen Investmentprozess: