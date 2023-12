Rückenwind für Energiekonzerne wie Petrobras oder Repsol: Die Ölpreise haben am Freitag ihre zuletzt deutlichen Gewinne leicht ausgebaut. Im Mittagshandel kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 76,92 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. WTI zur Januar-Lieferung stieg um 35 Cent auf 71,89 Dollar. Die Erdölpreise werden seit der Wochenmitte von dem deutlich schwächeren Dollar angetrieben. Hintergrund ist die Aussicht auf perspektivisch sinkende Leitzinsen in ...

