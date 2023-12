Mainz (ots) -2024 feiert das DomQuartier Salzburg, ein Museumskomplex rund um den Salzburger Dom, zehnjähriges Bestehen. "Amadeus, Amadeus - Winterklang Salzburg" lädt zu einer einzigartige Reise und Erzählung ein, die auf die historische Bedeutung des DomQuartiers Salzburg verweist und gleichzeitig den musikalischen Reichtum von Wolfgang Amadeus Mozart würdigt. 3sat zeigt die Filmproduktion am Samstag, 23. Dezember 2023, um 20.15 Uhr.Im Mittelpunkt der Erzählung steht das Mädchen Anna, dargestellt von Leopoldine Richards, das über vier Adventssonntage hinweg das DomQuartier Salzburg auf den Spuren Mozarts und seiner Musik durchstreift. Anna taucht in die Geschichte des Ortes und in Mozarts einzigartige Klangwelt ein. Die musikalische Reise des Films wird von namhaften Interpretinnen und Interpreten wie der jungen Sopranistin Miriam Kutrowatz, Mitglied der Wiener Staatsoper, und dem renommierten Tenor und Mozart-Spezialisten KS Michael Schade begleitet. Zusammen mit dem Bachchor Salzburg und dem Ensemble Zefiro unter der musikalischen Leitung von Alfredo Bernardini, steuern sie gemeinsam auf das Weihnachtsfest zu.3sat zeigt "Amadeus, Amadeus - Winterklang Salzburg" im Rahmen seines Weihnachtsprogramms. (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/weihnachtsprogramm)KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-15952.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:- Infos zur Sendung im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programmwochen?tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Baction%5D=show&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bbroadcastid%5D=d12e0ceb-8922-453b-9a44-14dd4f06769b&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bcontroller%5D=Broadcast&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestart%5D=23.12.2023&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestop%5D=23.12.2023&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bstation%5D=03&cHash=3506e9c278063538390d4f6b2ebe2058)- die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/weihnachtsprogramm) zum Weihnachtsprogramm- den Trailer (https://presseportal.zdf.de/trailerportal/uebersicht) (nach Login)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5673522