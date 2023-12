, SMA Solar Aktie - in den letzten Quartalen konnte man regelmässig neue Umsatz- und Gewinnrekorde melden. Und trotzdem sieht der Kursverlauf der Aktie wenig einladend aus. Viele sehen pessimistisch in die Zukunft für die Solarbranche und rechnen so auch für SMA Solar mit einer Abkühlung. Und die von der Bundesregierung angekündigten Einsparungen bei den Solarförderprogrammen führten zu einem Minus10% Kursschock, der am nächsten Tag wieder aufgeholt werden konnte. Kritisch beäugt der forcierte Kapazitätsausbau, der natürlich in einem solchen Falle kontraproduktiv wäre. Positiv die Entscheidung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...