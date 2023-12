The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2023

.

ISIN Name

US25278X1090 Diamondback Energy Inc.

US0640581007 The Bank of New York Mellon Corp.

DE000UNSE018 Uniper SE

IE00082BU3V4 Roundhill UCITS ICAV

