FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Analysten von Warburg Research haben am Freitag in einer Studie ihre favorisierten Anlageideen für das kommende Jahr benannt. Aus dem Dax ist kein Wert dabei, sehr wohl aber einige aus dem MDax und dem SDax - zwei Indizes, die dem großen Bruder Dax im laufenden Jahr deutlich hinterherhinken. Während dieser auf einen Anstieg um mehr als 20 Prozent kommt, hat der MDax 2023 bislang nur 8 Prozent gewonnen und der SDax etwa 14 Prozent.

Aus dem MDax gehören Kion, Lanxess, Puma und der baldige Index-Rückkehrer Krones zu den "Best Ideas". Aus dem SDax wird dieser Kandidatenkreis um Adesso, GFT Technologies, SAF-Holland, Schaeffler und Süss Microtec erweitert.

In keinem der drei großen Dax-Indizes sind die übrigen Favoriten Bertrandt, Einhell, Instone und KSB enthalten. KSB zieht allerdings kommende Woche in den SDax ein. Insgesamt besteht die Liste somit aus 13 deutschen Werten. Alle werden sie mit "Buy" bewertet.

2023 sei ein schwieriges Jahr für die Aktienauswahl gewesen, da die großen Aktiengesellschaften besser abgeschnitten hätten als jene aus der zweiten und dritten Börsenreihe, schrieb der Analyst Michael Heider. Aktien kleinerer und mittelgroßer deutscher Werte seien 2023 in Ungnade gefallen, da die hohen Energiekosten und die hohe Exportquote des Landes das Wachstum und die Rentabilität beeinträchtigten.

Trotz negativer geopolitischer Faktoren gehen die Warburg-Experten davon aus, dass sich die Weltwirtschaft 2024 angesichts sinkender Inflationsraten im Verlauf erholt. Für Anleger böten sich daher gerade unter kleineren Börsenwerten großartige Investmentchancen. Die Favoritenliste setze sich zusammen aus Qualitätsaktien, die von zyklischem Nachfragewachstum profitieren sollten und ein besonders attraktives Bewertungsniveau aufwiesen.

Bei der Einstufung "Buy" rechnet Warburg Research auf Sicht von zwölf Monaten mit einem Kursanstieg.

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005232805, DE0005654933, DE0005800601, DE0006335003, DE0006292006, DE0005470405, DE0006969603, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE000A0Z23Q5, DE000A1K0235, DE000KGX8881, DE000SHA0159, DE000A2NBX80, DE000SAFH001