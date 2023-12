EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Sonstiges

15.12.2023

Delticom AG: Zeit für einen neuen Satz Reifen? Reifentest.com liefert die nötigen Infos!

Tausende unabhängige Rezensionen, Meinungen und Bewertungen von Kunden für Kunden. Delticom AG/Reifentest.com, Hannover - 15.12.2023. Reifen sind der einzige Teil eines Fahrzeuges, der die Straße berührt. Deshalb stellen sich Autofahrer Fragen zur Sicherheit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Reifen. Reifentest.com ist eine große, umfangreiche Quelle für Informationen zu Reifen, die von Delticom, Europas führendem Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, bereitgestellt werden. Alle Rezensionen, sowohl positive als auch negative, werden von Kunden und Autofahrern verfasst. Ab jetzt müssen sich Autofahrer nicht mehr nur auf die Werbung verlassen. Sie können herausfinden, was andere Fahrer und Fahrzeughalter zu jedem Reifen zu sagen haben. Die Online-Plattform umfasst tausende Rezensionen und Bewertungen von Reifen. Die Nutzer der Webseite können nun einfach von den Erfahrungen und dem Wissen anderer Fahrer profitieren. Die Suche nach bestimmten Reifen ist ganz einfach. Die Autofahrer können über die Komfortsuche auf der Website die passenden Filter nutzen und den entsprechenden Hersteller, die Größe oder Art des Reifens auswählen. Anschließend können sie Meinungen und Bewertungen zu den Reifen durchlesen. Die Fahrer können außerdem einfach die Kriterien auswählen, die ihnen am wichtigsten sind, und einen schnellen Vergleich von Reifen durchführen. Jeder Fahrer sucht nach etwas anderem. Für einige ist eine gute Beschleunigung wichtig, für andere die Sicherheit beim Fahren, die sich in den Bremseigenschaften auf trockenen und nassen Oberflächen ausdrückt. Für andere Fahrer wiederum ist der Kraftstoffverbrauch oder die Geräuschkulisse wichtig. Die Autofahrer können ihre Erfahrungen auch mit anderen teilen. Sie können ihre Meinung, Rezension oder Bewertung zu ihren Reifen abgeben. Möglicherweise sind Autofahrer mit ihrem Kauf unzufrieden und möchten andere Fahrer darüber informieren. Vielleicht entspricht ihr neuer Satz Reifen genau ihren Bedürfnissen und sie möchten ihre positiven Erfahrungen teilen. Dann können sie einfach ihre Bewertung, Rezension oder Meinung abgeben - unabhängig davon, ob die Kunden Fahranfänger oder erfahrene Autofahrer sind.

