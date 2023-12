FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf hat dem Dax zum Wochenschluss der weitere Antrieb gefehlt. Den Anlegern mangelte es am Freitag an Kaufargumenten für einen erneuten Test der 17 000-Punkte-Marke, die der Leitindex am Vortag nur kurz um drei Punkte überboten hatte. Auch der Verfall an den Terminbörsen brachte nach der Jahresendrally keine großen Impulse mehr.

Zum Auftakt fanden sich zwar noch Käufer, die nach der Ernüchterung am Vortag wegen jüngster Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) wieder zugriffen. Am Nachmittag aber pendelte der Dax orientierungslos um sein Vortagsniveau. Er schloss prozentual unverändert bei 16 751,44 Punkten. Nach zuletzt sechs Gewinnwochen verbuchte er so erstmals wieder ein Minus, wenngleich dieses mit 0,05 Prozent nur hauchdünn ausfiel. Wenig Bewegung gab es am Freitag auch beim MDax, der um 0,24 Prozent auf 27 133,80 Zähler nachgab.

Die EZB hatte am Vortag für einen Dämpfer gesorgt, indem sie Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen bremste. "Auch zum großen Verfall von Optionen und Futures wollten sich die Anleger heute nicht mehr wirklich engagieren, sodass sich die Frage stellt, ob die Bücher für dieses Jahr nach den fulminanten Gewinnen bereits geschlossen wurden", sagte am Freitag der Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Seit dem Oktober-Tief hatte der Dax in der Vortagsspitze mehr als 16 Prozent zugelegt./tih/men

DE0008469008, DE0008467416