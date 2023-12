FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach schwachen Konjunkturdaten deutlich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum frühen Abend um 0,83 Prozent auf 137,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,01 Prozent. Dies ist der niedrigste Stand seit März.

Schwache Konjunkturdaten sorgten für eine rege Nachfrage nach sicheren Wertpapieren wie Bundesanleihen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global gab überraschend nach. "Die Talfahrt der Eurozone hat sich im Dezember wieder beschleunigt", kommentierte S&P das Umfrageergebnis. Viele Analysten sehen die Eurozone bereits in einer Rezession, nachdem die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal leicht geschrumpft war.

Zinsauftrieb kommt dagegen von der Europäischen Zentralbank (EZB), die nach ihrer geldpolitischen Sitzung am Donnerstag keine Signale für baldige Zinssenkungen gab. Präsidentin Christine Lagarde sagte, man habe im geldpolitischen Rat nicht über eine Zinssenkung gesprochen.

Am Freitag bekräftigten mehrere Notenbanker aus den Reihen der EZB die Äußerungen Lagardes. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sagte im französischen Radio, nur weil die Leitzinsen absehbar nicht mehr stiegen, bedeute das nicht, dass sie rasch gesenkt würden. "Wir orientieren uns nicht am Kalender, sondern an den Daten."/jsl/men