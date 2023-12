DJ XETRA-SCHLUSS/Großer Verfall sorgt für Bewegung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag kaum verändert aus dem Handel gegangen. Der DAX verlor einen Punkt auf 16.751. Für Bewegung sorgte der große Verfall von Futures und Optionen auf Indizes und Einzelwerte. Im Tageshoch stand der DAX bei 16.890 Punkten. Übergeordnet bleibt die Stimmung gut. Mit der Zinswende der US-Notenbank habe sich das Thema Zinsen als Belastungsfaktor auf absehbare Zeit erledigt, nun rücke die Konjunktur in den Vordergrund, wo sich zuletzt die Hoffnungen auf eine weiche Landung mehrten, hieß es im Handel. Bei den Einzeltiteln standen die Aktien von Symrise und Cropenergies fundamental im Blick.

Symrise senkt die Margenerwartung

Nach einer neuen Jahresprognose gerieten Symrise deutlich unter Abgabedruck. Die Aktie verlor 7,6 Prozent. Der Aromenhersteller sieht zwar ein etwas höheres Umsatzwachstum, nimmt jedoch die Margenerwartung leicht nach unten. Mit dem Kampf um Verfallspreise kam es zu stärkeren Bewegungen bei Einzelwerten: Adidas gaben 2,5 Prozent nach und Fresenius 1,6 Prozent.

Positiv für RTL Group wurde der Verkauf der RTL Nederland aufgenommen. Die Aktien stiegen daraufhin um 3,6 Prozent. RTL verkauft RTL Nederland für 1,1 Milliarden Euro an die belgische DPG Media.

Nach einer Wertberichtigung auf Firmenwerte brach die Aktie von Softing um 5,8 Prozent ein.

Die andauernd sinkenden Ethanolpreise machten beim Biosprithersteller Cropenergies eine zweite Gewinnwarnung binnen eines Monats erforderlich. Das EBITDA für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2023/24 wird nur noch bei maximal gut einem Drittel des Vorjahreswertes erwartet, und nicht wie zuletzt prognostiziert bei maximal der Hälfte, wie die Südzucker-Tochter mitteilte. Cropenergies verloren 3,4 Prozent, für Südzucker ging es 0,9 Prozent nach unten.

Änderungen in der DAX-Familie

Zu Handelsbeginn am 18. Dezember werden folgende Indexänderungen in den DAX-Familien umgesetzt. In den MDAX werden Aroundtown, Krones und Siltronic aufgenommen. Dafür verlassen Befesa, Dürr und Prosieben den Index. Neu in den SDAX kommen Dürr, KSB, Prosieben, Mutares und Schott Pharma; nicht mehr vertreten im SDAX werden dann Aroundtown, Krones, New Work, Secunet, Siltronic und Zeal Network sein.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.751,44 -0,0% +20,31% DAX-Future 16.953,00 -0,0% +18,28% XDAX 16.766,42 +0,1% +20,89% MDAX 27.133,80 -0,2% +8,03% TecDAX 3.329,44 +0,1% +13,98% SDAX 13.617,48 +0,6% +14,19% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,38 +110 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 21 18 1 8.728,0 173,3 142,7 MDAX 22 28 0 1.056,6 60,0 44,6 TecDAX 15 15 0 2.425,4 70,9 55,7 SDAX 43 24 3 270,4 28,3 23,9 ===

December 15, 2023

