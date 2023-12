Der Medizintechnik werden aufgrund der demografischen Entwicklung, des weltweit steigenden Wohlstands und der erhöhten medizinischen Möglichkeiten starke Wachstumsraten eingeräumt. Doch zuletzt hatte der Sektor mit Problemen zu kämpfen: Nach dem Abflachen der Corona-Sonderkonjunktur sorgten die gestörten Lieferketten dafür, dass die Nachfrage aus Gründen der vorsichtigen Lageraufstockung einen neuerlichen Schub erhielt. Jetzt werden die Lager angesichts moderater Konjunkturaussichten nur langsam abgebaut. Wann zieht die Nachfrage der Kunden wieder an?> Bei Carl Zeiss Meditec gibt es kurzfristig noch keine Anzeichen dafür. Zusammen mit den am Dienstag (12.12.) vorgelegten Zahlen für das Gj. 2022/23 (per 30.9.), mit denen nach einem v.?a. im wichtigen Segment Ophthalmic (Augenheilkunde; rd. 75% der Erlöse) schwachen Schlussquartal die vorgegebenen Ziele für Konzernumsatz (+9,8% auf 2,09 Mrd. Euro; Ziel: 2,1 Mrd. Euro) und EBIT-Marge (16,7%; Ziel: 17 bis 20%) verfehlt wurden, lieferte Konzernchef Markus Weber jedenfalls einen gedämpften Ausblick. Im laufenden Jahr 2023/24 soll der Umsatz "mindestens in Höhe des Marktwachstums" steigen und sich das EBIT "in etwa auf dem vergleichbaren Niveau des Vj. bewegen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...