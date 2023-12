Freiburg (ots) -"Heute schon Zeitung gelesen?" Acht Wochen lang war das unter einer stattlichen Zahl 13- bis 15-Jähriger im Verbreitungsgebiet der Badischen Zeitung gar keine so ungewöhnliche Frage. Die Jugendlichen, die sich sonst mehrheitlich auf TikTok und Co. informieren, nahmen mit ihren Lehrkräften am Zischup-Projekt teil. Sie bekamen Besuch von einem Redakteur oder einer Redakteurin und besichtigten Museum und Druckerei der Badischen Zeitung in Freiburg. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich in der Zeit ausführlich mit dem Medium Zeitung und viele stellten fest: Ganz schön vielfältig, was da drinsteht. Sie lernten die journalistischen Textformen kennen und konnten sich selbst als Reporterinnen und Reporter ausprobieren. Die Jugendlichen haben recherchiert, kommentiert, getextet und gefeilt und so hautnah erfahren, wie es ist, journalistisch zu arbeiten - und auf welche Hürden man dabei stoßen kann. Dabei herausgekommen ist eine Beilage, die heute in der Badischen Zeitung erschienen ist. Nicht alle der rund 200 Schülertexte, haben reingepasst. Einige besonders gute werden noch auf zischup.de veröffentlicht. Dort finden sich auch die Beiträge des Zischup-Schreibwettbewerbs.Die Zischup-Beilage ist zu finden in BZ-App und eZeitung unter: https://mehr.bz/bof8621Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5673584