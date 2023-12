EQS-News: Semodu AG / Schlagwort(e): Immobilien/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Für eine Tochtergesellschaft der QUMODUS GmbH, die wiederum eine 100 prozentige Tochter der SEMODU AG ist, wurde in der vergangenen Woche der Aufstellungsbeschluss durch die Stadt Schwerin, Landeshauptstadt des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, veröffentlicht.



Das in Blickbeziehung zum Schweriner See liegende, fast 20.000 Quadratmeter große Grundstück, soll mit mehreren Wohngebäuden und insgesamt 250 Wohnungen bebaut werden. Das städtebauliche Konzept wurde durch das Architekturbüro Nebel Pössl Architekten NPA, den Stadtplaner Urbanophil sowie den Landschaftsplaner Pröske erarbeitet.



Am 27.November 2023 erfolgte in der Hauptausschusssitzung der Stadt Schwerin die formale Beschlussfassung für den Aufstellungsbeschluss, wonach 22.200 m² oberirdische Bruttogeschossfläche, d.h. ca. 250 Wohneinheiten in einer drei- bis siebengeschossigen Bauweise auf dem Grundstück möglich wird. Mit der Stadt wurde auf dieser Basis auch bereits der städtebauliche Vertrag geschlossen, so dass nunmehr die weiteren formalen Schritte hin zum vorhabenbezogenen Bebauungsplanung vollzogen werden können.



Die SEMODU Gruppe realisiert an diesem Standort ein modulares Gebäudekonzept, wobei die Gebäudemodulen in Fertigungswerken weitgehend vormontiert fertiggestellt und dann auf die Baustelle gebracht werden. Das Besondere an diesem Konzept ist, dass mit der von der SEMODU Gruppe entwickelten Methode zur modularen Umsetzung von Gebäuden auch höchste Qualitäts- und Architekturansprüche umgesetzt werden können. Die Module werden dabei auch mit modernster Digitaltechnologie der irischen, in Dublin ansässigen, WANDWALL PLC ausgestattet.



SEMODU realisiert in Deutschland und Österreich eigene Wohnprojekte und erreicht in der Regel Kostenvorteile von bis zu 30 Prozent in Bezug auf die oberirdischen Baukosten. Im Rahmen von Beratungsmandaten, werden diese Leistungen auch für andere Projektentwickler erbracht. Neben der nationalen Nachfrage, nehmen auch Anfragen aus dem Ausland und vor allem aus dem arabischen Raum zu.





