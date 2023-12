DJ PTA-News: BAWAG Group AG: BAWAG gibt Verkauf der start:bausparkasse in Deutschland an die Wüstenrot Bausparkasse Deutschland bekannt

Wien (pta/15.12.2023/18:00) - Die BAWAG Group gibt heute den Verkauf der start:bausparkasse AG in Deutschland (ehemals Deutscher Ring Bausparkasse) an die Wüstenrot Bausparkasse AG in Deutschland bekannt.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartell- und Aufsichtsbehörden wird der Vollzug der Transaktion im Laufe des Jahres 2024 erwartet. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Zum Jahresende 2022 wies die start:bausparkasse in Deutschland eine Bilanzsumme von 0,5 Mrd. EUR auf. Die start:bausparkasse AG in Deutschland ist völlig unabhängig von der start:bausparkasse AG in Österreich, die Teil des Geschäftsfeldes Retail & SME bleibt.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

