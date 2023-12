The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.12.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2023

ISIN Name

GB00B128C026 AIR BERLIN PLC EO -,25

CA9346331080 WAROONA ENERGY INC.

DE000UNSE018 UNIPER SE NA O.N.

IE00082BU3V4 ROUNDH.METAV.E. AEOA

SE0016609903 VEF 22/25 FLR

US00776D2027 AENZA S.A.A ADR/15

US23254L6039 CYCLACEL PHARM. DL-,001

US33749P3091 FIRST WAVE BIOP.NEW-,0001

US81181C1045 SEAGEN INC. DL-,001

