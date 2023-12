Partnerschaft stärkt Bemühungen von ACI World um Richtigkeit und Zuverlässigkeit von Kundendaten

Airports Council International (ACI) World und Cirium, global führend in der Analyse von Luftfahrtdaten, starten eine bahnbrechende Zusammenarbeit um das Airport Service Quality (ASQ) Programm zu stärken. Dabei handelt es sich um das weltweit führende Programm zur Erhebung und Verarbeitung von Kundendaten.

ACI World and Cirium partner on landmark data collaboration to strengthen world's leading Airport Service Quality program (Photo: Business Wire)

Die Methodik des ASQ Programms ist bekannt für seine Stabilität, weshalb es den Luftverkehr sehr genau widerspiegelt. Flug-Datenbanken spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Stichproben von Befragten. Cirium wird als die Referenz-Datenbank für Flüge dienen, die die ASQ Methodik anwenden. Dies verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des ASQ Programms. Die Hauptplattform von Cirium bietet Angaben über mehr als 35 Millionen Flüge pro Jahr, was 97 aller Flüge weltweit abdeckt.

Im Gegensatz zu anderen Programmen in der Luftfahrtindustrie basiert das ASQ Programm auf Live-Befragungen direkt auf dem Flughafen. Die Reisenden werden dort am Tag ihres Flugs über ihre Zufriedenheit befragt. Dies ist die Grundlage für die jährlichen ASQ Preise die weltweit die besten Flughäfen auszeichnen und zwar aus der Sicht der Passagiere.

ACI World Director General Luis Felipe de Oliveira sagte: "Da sich fast 400 Flughäfen in 95 Ländern beteiligen, bewegt sich mehr als die Hälfte aller Reisenden weltweit durch einen Flughafen mit Airport Service Quality (ASQ) was die Relevanz und Beliebtheit des Programms und die Bedeutung der Bewertung durch Kunden beweist. Die Partnerschaft mit Cirium, einem global führenden Unternehmen in der Datenanalyse für die Luftfahrt, macht geschäftlich Sinn: Wir sind beide Unternehmen, die für die Korrektheit ihrer Daten und die strikte Anwendung unserer Methodik und Analysen bekannt sind. Die Verwendung der Datenbanken von Cirium für Flüge stärkt das ASQ-Programm nicht nur operativ, sondern legt auch die Grundlage für gemeinsames Wachstum und Innovation in der Luftfahrtindustrie."

Cirium CEO Jeremy Bowen sagte: "Unsere Partnerschaft mit ACI World zeigt, dass wir bemüht sind, der globalen Luftfahrtindustrie möglichst wertvolle Daten und Analysen zur Verfügung zu stellen. Die Industrie verlässt sich schon auf unsere umfangreichen und zuverlässigen Planungsdaten, aber dank der Partnerschaft mit ACI World wird die Abdeckung durch das ASQ Programm noch breiter. Davon werden sowohl die teilnehmenden Flughäfen als auch die Reisenden profitieren."

Über ACI

Airports Council International (ACI), der Handelsverband der weltweiten Flughäfen, ist ein Verband, zu dem ACI World, ACI Africa, ACI Asia-Pacific und Middle East, ACI EUROPE, ACI Latin America and the Caribbean und ACI North America gehören. ACI vertritt die Interessen von Flughäfen in Zeiten politischer Umwälzungen. ACI trägt entscheidend dazu bei, ein globales Lufttransportsystem bereitzustellen, das sicher, effizient und umweltfreundlich funktioniert. Im Januar 2023 waren 712 Mitglieder, die 1.925 Flughäfen in 171 Ländern betreiben, in dem Verband vertreten.

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern.

Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Folgen Sie Cirium auf LinkedIn oder besuchen Sie www.cirium.com.

Hinweise des Herausgebers

Hier erfahren Sie mehr über das ACI Airport Service Quality (ASQ) Programm.

