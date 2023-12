DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 16.722 Pkt - Energiekontor gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Energiekontor hebt insbesondere infolge der am Freitag vollzogenen erfolgreichen Veräußerung eines Windparkprojektes in Schottland die Zielbandbreite für das Konzern-EBT im Geschäftsjahr 2023 an. Die Aktie verteuerte sich um 7 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.722 16.751 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2023 16:15 ET (21:15 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.