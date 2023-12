Der Dow Jones Industrial ist am Freitag kurz vor Börsenschluss erstmals über die Marke von 37.300 Punkten gesprungen. Der Schritt war zwar nur klein, dennoch gelang es dem bekanntesten Wall-Street-Index dadurch, seinen am Mittwoch gestarteten Rekordlauf fortzusetzen. Am Ende ging der Dow mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 37.305,16 Zählern aus dem Handel.Im Wochenverlauf bedeutet dies ein Plus von knapp drei Prozent. Seit seinem Zwischentief im Oktober summiert sich sein Gewinn auf inzwischen gut ...

