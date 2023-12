Fulda (ots) -Ein guter Kaffee und ein schön eingerichtetes Büro sind heutzutage für viele Angestellte selbstverständlich. Doch was zählt wirklich bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber? Bei der Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft hnw in Fulda ist die Antwort ganz einfach: Der Mensch mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit. Die hnw-Gruppe schafft eine Arbeitsatmosphäre, die nicht nur fröhliche Gesichter zeigt, sondern auch Raum für persönliche Entfaltung und gemeinsame Erfolge bietet - und das beginnt schon im Bewerbungsprozess.In der recht trocken scheinenden Welt der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung nimmt die hnw-Gruppe eine besondere Stellung ein. Hier geht es nicht nur um große Projekte und fachliche Expertise, sondern vor allem um die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen. Das Unternehmen schafft ein harmonisches Miteinander, in dem sich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten wohlfühlen und entfalten können."Was uns von anderen unterscheidet, ist die Individualität, mit der auf die MitarbeiterInnen eingegangen wird, auf persönliche Umstände und Präferenzen." Doreen Peschel, SteuerfachangestellteDie Stimmen der Mitarbeiter sprechen für sich: herzliche Aufnahme, individuelle Betreuung, Vertrauensverhältnis zwischen Chefs und Mitarbeitern, vielfältiges Team und spannende Aufgaben. Es wird nicht nur die Leistung geschätzt, sondern auch die Persönlichkeit - und das zeigt sich auch schon im Bewerbungsprozess, bei dem keinerlei Unterlagen benötigt werden. hnw legt Wert darauf, die Bewerber als Menschen kennenzulernen und hat das umständliche Anschreiben kurzerhand durch ein Telefongespräch ersetzt - eine Besonderheit, die es von anderen Unternehmen unterscheidet.In der heutigen Zeit ist die Betonung der Persönlichkeit der Mitarbeiter für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Der Arbeitsmarkt hat sich stark gewandelt, und Mitarbeiter legen vermehrt Wert darauf, nicht nur als Ressource, sondern als Individuen wahrgenommen zu werden. Unternehmen, die die Persönlichkeit ihrer Mitarbeiter sehen und aktiv fördern, profitieren auf mehreren Ebenen. Dies dient nicht nur als Mittel zur Mitarbeiterbindung und -motivation, sondern auch als Grundlage für Innovation, Flexibilität und den Aufbau einer starken Unternehmenskultur.Diese Entwicklung hat die hnw-Gruppe erkannt. Doch auch Flexibilität und Entwicklung werden immer wichtiger. Laut der aktuellen "Global Talent Trends"-Umfrage von LinkedIn (2022) geben 78% der Befragten an, dass die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung für sie wichtig ist. Ebenso viele wünschen sich zudem flexiblere Arbeitsmodelle.Mehrere Tage pro Woche im Homeoffice zu arbeiten ist auch bei der hnw-Gruppe kein Problem und ermöglicht es den Mitarbeitern, ihren Arbeitstag individuell zu gestalten und auf ihre persönlichen Anforderungen anzupassen.Doch ist es nicht nur wichtig, 'wie' gearbeitet wird, sondern auch, 'was' gearbeitet wird. Die hnw-Gruppe ermöglicht es den Mitarbeitern, ihren eigenen Karriereweg zu gestalten. Die Unterstützung seitens des Unternehmens spielt dabei eine entscheidende Rolle. Vom Aufstieg in der Hierarchie bis zur persönlichen Weiterentwicklung stehen die Türen offen.Viele Unternehmen beschäftigen sich intensiv damit, dass die Persönlichkeit jedes Einzelnen, der Teamzusammenhalt und die individuelle Entfaltung entscheidende Elemente einer erfolgreichen Arbeitsbeziehung sind. Das Ziel ist nicht nur ein Job, sondern Zusammenarbeit auf Augenhöhe, in der der Weg zum Erfolg gemeinsam gestaltet wird - so wie bei der hnw-Gruppe.Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://hnwfulda.recruitee.com/Über die hnw-Gruppe:Die bundesweit agierende hnw-Gruppe nimmt sich gesamtheitlich den persönlichen und unternehmerischen Erfordernissen ihrer Mandant*innen an. Durch die Spezialisierung der einzelnen Unternehmensgruppen auf Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung profitieren die Mandant*innen von der Expertise und dem Know-How der hnw aus einer Hand.Pressekontakt:hnwHerber Niewelt Witzel Partnerschaft mbBSteuerberatungsgesellschaftAm Rosengarten 1736037 Fulda+49 661 10 99 100buero@hnw-fulda.dewww.hnw-fulda.dePressekontakt:redaktions@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: hnw-Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161427/5673686