Börsen News: Diese 10 Aktien empfehlen die Experten von Barron's für 2024

Das Barron's Magazin, eine renommierte Finanzpublikation, ist bekannt für die jährliche Liste von Aktienempfehlungen, die als Leitfaden für Anleger im kommenden Jahr dient. Diese sorgfältig kuratierte Auswahl basiert auf gründlichen Analysen und Markteinschätzungen - traditionell bekannt und beliebt sind die Barron's Top 10. Diese bietet Anlegern wertvolle Einsichten und Prognosen über potenziell erfolgversprechende Aktien. Diese Empfehlungen sind besonders bei Investoren beliebt, die auf der Suche nach fundierten, zukunftsorientierten Anlagestrategien sind.

Im vergangenen Jahr hat die Liste des Anlegermagazins Barron's erneut den Markt geschlagen - das eigene Portfolio stieg um 31 %, während der S&P 500 bis dato eine Rendite von 24,5 % brachte.

Dabei kommen die Experten auch nicht umher, auf die erneue Stärke der Magnificient 7 zu verweisen:

"Um den Markt in diesem Jahr zu schlagen, mussten Sie wahrscheinlich ein gewisses Engagement in den Magnificent Seven haben - Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet, Tesla, Nvidia und Meta Platforms. Und das haben wir getan. Wir haben Amazon.com und Alphabet einbezogen, die vor einem Jahr günstig gehandelt wurden und unsere Liste für 2023 anführen."

Ergo scheint es nicht verkehrt, einen Blick auf die Liste des Barron's Magazin zu werfen. Welche 10 Aktien empfehlen die Experten für 2024?

Alibaba

Mit der Alibaba Aktie haben die Analysten von Barron's eine Turnaround-Idee für das Jahr 2024 aufgenommen. Am Freitag stieg die Aktie schon einmal um rund 3,5 %. Im laufenden Jahr korrigierten die Anteilsscheine um fast 20 %. Doch startet nun die Gegenbewegung? Die schwächelnde Konjunktur und die geringe Konsumlaune im Reich der Mitte belasteten natürlich die E-Commerce-Unternehmen. Nun möchte die chinesische Politik die Konjunktur wieder antreiben.

Alternative Daten des KI-Tools AltIndex sind hier noch etwas kritischer. Der Geschäftsausblick bleibt eingetrübt, das Sentiment hat sich zuletzt jedoch deutlich verbessert. Aktuell vergibt der AI-Score noch ein Hold-Rating, doch die jüngste Entwicklung zeigt auch hier in die richtige Richtung.

Alphabet

Erneut landet die Alphabet Aktie nach einem starken Jahr 2023 auch im Portfolio für 2024. Hier ist es augenscheinlich die im Vergleich zu Big-Tech moderate Bewertung und die KI-Fantasie, die die Alphabet Aktie 2024 beflügeln könnten.

AltIndex-Daten sehen zuletzt eine erste Verschnaufpause. Das Sentiment ging deutlich zurück. Nach starker Rallye in 2023 könnte die Alphabet Aktie etwas Zeit benötigen, um den nächsten Aufwärtsswing zu starten.

Barrick Gold

Der Goldpreis haussiert und entwickelte sich zuletzt stark. Die Zeichen der Zeit stehen hier auf Bullenmarkt, wenn es nach Barron's geht. So setzen die Analysten in 2024 auf Barrick Gold. Barrick Gold ist ein führendes internationales Bergbauunternehmen, das sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Gold spezialisiert hat. Zusätzlich zum Goldabbau ist das Unternehmen auch in der Förderung von Kupfer tätig. Barrick Gold betreibt Bergwerke und Projekte in verschiedenen Teilen der Welt.

Das Sentiment entwickelte sich zuletzt stark bullisch, auch die technische Analyse wirkt nach AltIndex vielversprechend, während es insgesamt bei hohen Erwartungen eine Halteempfehlung gibt.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway gilt als defensives Investment, weil es in eine breite Auswahl stabiler, ertragsstarker Unternehmen investiert. Diese Diversifikation bietet Schutz in volatilen Märkten. Zudem nutzt Buffett eine Value-Strategie, die auf langfristigem Wachstum und soliden Fundamentaldaten beruht. Diese Strategie hat oft bewiesen, dass sie in der Lage ist, den Markt zu schlagen, indem sie unterbewertete Aktien identifiziert und geduldig auf deren Wertaufholung wartet. So kombiniert Berkshire Hathaway Sicherheit mit dem Potenzial für überdurchschnittliche Renditen - eine Art aktiver ETF auf den amerikanischen Aktienmarkt.

Auch Barron's glaubt an Berkshire Hathaway und legt sich die Anteilsscheine in das Portfolio für 2024. Das Sentiment entwickelt sich bullisch und stieg zuletzt stark an. Der Geschäftsausblick bleibt weiterhin optimistisch, damit bekommt Berkshire Hathaway ein Buy-Rating vom AI-Score.

BioNTech

Covid-Impfstoffe sind kaum nachgefragt, die Umsätze und Gewinne von BioNTech stark rückläufig. Dennoch sieht Barron's Potenzial für die Aktie im kommenden Jahr. Mit einem hohen Cash-Bestand kann BioNTech die Forschung rund um die mRNA-Wirkstoffe vorantreiben. Eine gut gefüllte Pipeline und Fortschritte in wichtigen Studien könnten hier 2024 für Kursgewinne sorgen.

Die weiteren Aktien

Die Top 10 Aktien von Barron's werden von den folgenden Unternehmen komplettiert. Während das Öl-Zeitalter eigentlich schon länger enden soll, trauen die Experten der Chevron Aktie, einem US-amerikanischen Energie- und Ölkonzern 2024 eine starke Performance zu. Auch der Mietwagenanbieter Hertz Global Holdings landet im Depot. Zugleich empfiehlt Barron's die Sportholding Madison Square Garden Company und den Getränke- und Snackhersteller PepsiCo. Mit der U-Haul Holding landet ein Lager- und Umzugsunternehmen in diesem Ranking, das als Value Play mit günstiger Bewertung das Portfolio optimieren könnte.

Aktien mit AltIndex analysieren

