Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: SportWoche Podcast #87: Der Gehörlosensport und sein Status Quo in Österreich (Hintergrund durch Michael Knöppel)Die heutige Folge ist Auftakt der losen Serie "Hintergrund" im SportWoche-Podcast. Zum Start geht es um Hintergrund zum Gehörlosensport und den ÖGSV. Sportjournalist und Podcastkollege Michael Knöppel hat sichin den vergangenen Monaten intensiv eingearbeitet und gibt hier einen Deep Dive in den - wie er sagt - wahrscheinlich kleinsten und finanziell schwächsten Sportverband Österreichs. Obwohl es in Österreich laut Statistik Austria rund 400.000 Gehörlose gibt (die Dunkelziffer ist voraussichtlich doppelt so hoch), ist dieser Verband in der ...

