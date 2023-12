Das Haushaltschaos hat nicht nur die Regierung in Mitleidenschaft gezogen, sondern das ganze Land. Bundeskanzler Olaf Scholz konnte zwar eine Einigung über den Haushalt 2024 erzielen, aber seine Ampel-Koalition muss noch viele Fragen zur Zukunft des Landes beantworten. Fehlende Investitionen der Regierung in die Energiewende und Infrastruktur in Deutschland waren schon vor dem Karlsruher Urteil ...

