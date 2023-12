Aktuell verdient der chinesische Tech-Konzern Xiaomi seine Brötchen noch hauptsächlich mit dem Verkauf von Smartphones. Doch bereits vor einiger Zeit kündigten die Verantwortlichen an, auch im Segment der E-Autos mitreden zu wollen. 2024 werden aller Voraussicht nach die ersten Fahrzeuge erscheinen, die zusammen mit einem Mercedes-Benz-Partner entstehen.Anzeige:Im Vorfeld zeigt man sich an den Märkten durchaus beeindruckt von dem, was es von Xiaomi bisher zu sehen gab. Wie "Der Aktionär" berichtet, sind zuletzt staatliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...