Wochenrückblick - DAX® knackt die 17.000 Punkte

Werbung







Werfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche - was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Die vergangene Börsenwoche hatte einiges zu bieten. Neben den Leitzinsentscheidungen der Notenbanken aus aller Welt knackte der deutsche Leitindex DAX® zum ersten Mal die 17.000 Punkte-Marke. Daneben konnte sowohl die Hannover Rückversicherung als auch die Münchener Rückversicherung die Gewinnprognose für 2024 anheben.



DAX® euphorisch nach FED Sitzung



Der DAX® konnte am frühen Donnerstagmorgen im Handel die 17.000 Punkte-Marke knacken. Möglicherweise könnte die Pressekonferenz der FED Auslöser dafür gewesen sein, dort wurden zukünftige Zinssenkungen angedeutet. Potentiell kann es laut FED-Chef Jerome Powell im nächsten Jahr bis zu drei Zinssenkungen kommen, auch der Dow-Jones-Index sprang infolgedessen auf ein neues Rekordhoch.











EZB belässt Zinsen auf Rekordhoch



Die europäische Zentralbank hat am Donnerstagmittag angekündigt, die Zinsen im Dezember nicht verändern zu wollen. Daneben beschlossen die Währungshüter einen schnelleren Abbau ihrer Bilanz. Im Euroraum belässt die EZB den derzeitigen Hauptrefinanzierungssatz bei 4,5 %, den Einlagesatz bei 4 % und den Spitzenrefinanzierungssatz bei 4,75 %. Die EZB macht es somit der FED gleich, welche am Mittwoch die Zinsen ebenfalls unverändert ließ.









Rückversicherungen mit aussichtsreicher Prognose



Im Rahmen seines Capital Markets Day 2023 veröffentlichte der Rückversicherer Hannover Rück seine Gewinnprognosen für 2024. Der Konzern rechnet für das kommende Jahr mit einem Gewinnwachstum von 5 %. Auch die weltweit führende deutsche Rückversicherungs-Gesellschaft aus München peilt für das kommende Jahr 2024 einen Nettogewinn in Höhe von 5 Milliarden Euro an. Der in Aussicht gestellte Umsatz hingegen soll jedoch nur noch leicht steigen.











Bundestag setzt Schuldenbremse für 2024 aus



Zum vierten Mal in Folge setzt die Bundesregierung die Schuldenbremse für ein Jahr aus. Daneben beschließt der Bundestag eine weitere CO2-Preiserhöhung für 2024 von nun insgesamt 50 %! Somit überschreitet die Bundesregierung mit dem Nachtragsetat die Schuldenbremse um über 44 Milliarden Euro. Begründet wird die Aussetzung der Schuldenbremse durch die außergewöhnliche Notlage in Folge des Ukraine-Kriegs.



Das war es auch schon mit dem Rückblick für diese Woche. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten wie ein Kock-Out-Barriere bei einem Turbo-Optionsschein funktioniert, oder wie man die Stopp-Loss Order richtig einsetzten kann, schauen Sie doch mal auf unserem Instagram Kanal vorbei. Dort werden genannte, sowie viele weitere Themen kurz und prägnant erläutert. Außerdem erklärt Ihnen dort unser Analyst Jörg Scherer einfach und verständlich die Grundlagen der technischen Analyse.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC