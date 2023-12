AT&T: ist das die Wende beim Mobilfunkanbieter?

Ausblick leicht verbessert!

AT&T (T) - ISIN - US00206R1023

AT&T treibt 5G-Ausbau voran! Rückblick

Die AT&T-Aktie bewegte sich lange Zeit im Abwärtstrend, konnte diesen aber zwischenzeitlich brechen und auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte zurückkehren. Das Wertpapier verzeichnet ein Halbjahresplus von etwas über 3 Prozent und könnte nach dem jüngsten Rücksetzer für einen Long Trade interessant sein.

AT&T-Aktie-Aktie: Chart vom 15.12.2023, Kürzel: T; Kurs: 16.52 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

AT&T hat sich in der hart umkämpften Mobilfunkbranche mit Wettbewerbern wie Verizon und T-Mobile US harte Preiskämpfe geliefert, sieht sich aber beim 5G-Ausbau an der Spitze des Marktes und hatte auch seinen Ausblick hinsichtlich des adjustierten EBITDA und des Cash Flow für das Gesamtjahr nach oben korrigiert. Mit Vorzeigeprojekten wie die Kooperation mit dem Nahverksanbieter San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) will das Unternehmen aus Dallas bei den Kunden punkten, indem es die Erreichbarkeit auch in Tunneln sicherstellt.

SETUP

Unser Pullback-Setup orienteiert sich mit Trigger und Stop Loss an der letzten Tageskerze. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 5. Dezember. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders-Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu AT&T ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in T.

Veröffentlichungsdatum: 16.12.2023

