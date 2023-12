Hamburg (ots) -Interne Kommunikation wird viel zu häufig unterschätzt und eher stiefmütterlich behandelt. Das ist fatal, denn eine gute und gelungene Kommunikation ins Unternehmen hinein ist ein elementarer Bestandteil für eine nachhaltige Wachstumsstory. Expertin Katalin Genius teilt ihre Erfahrungen und gibt praxiserprobte Tipps für die wirkungsvolle Kommunikation nach innen.Termin: Freitag, 26. Januar 2024, 11:00 Uhr - 12.30 UhrWie Sie mit wirkungsvoller interner Kommunikation Motivation steigern, Vertrauen in die Führung stärken und die Werte des Unternehmens prägenDer Worst Case? Wenn Mitarbeitende Entwicklungen und Veränderungen im Unternehmen nicht nachvollziehen können und von Entscheidungen aus dem Nichts überrascht werden. Dies erschüttert nicht nur das Vertrauen der Mitarbeitenden in das Management und die Strategie des Unternehmens, sondern macht aus wertvollen Fürsprechern gnadenlose Kritiker. Es ist die Aufgabe von guter interner Kommunikation, solch ein Szenario zu vermeiden. Denn gelungene interne Kommunikation trägt maßgeblich dazu bei, die Mitarbeitenden insbesondere auf Veränderungen vorzubereiten und in der Transformation mitzunehmen.Interne Kommunikation trägt aber auch im Alltagsgeschäft bereits durch kleine Stellschrauben zum Unternehmenserfolg bei. Damit lässt sich die Motivation, das Zugehörigkeitsgefühl und am Ende die Leistung der Mitarbeitenden steigern. Zudem wird die Unternehmenskultur gestärkt und die Wahrnehmung der Firma geschärft. Denn eines darf man nicht vergessen: Die Mitarbeitenden sind die wichtigsten Botschafter des Unternehmens - sowohl nach innen als auch nach außen.Eine effektive und schlagkräftige interne Kommunikation lässt sich jedoch nicht von heute auf morgen herstellen, sondern erfordert einen langen Atem und kontinuierliche Arbeit. Entscheidende Relevanz kommt dabei der Verknüpfung von Unternehmensstrategie mit den richtigen Formaten und Botschaften zu, um die richtigen Töne zu setzen und in den Austausch zu gehen.Katalin Genius, die bei DOUGLAS operativ die Unternehmenskommunikation verantwortet, zeigt Erfahrungswerte aus der Praxis und stellt Tools vor, um interne Kommunikation langfristig erfolgreich auszurichten.Programm:- Strategie: Interne Kommunikation als Übersetzer des Unternehmensziels- Konsolidierung von Themen, Kanälen und Formaten: Aus Flickenteppich wird Gesamtbild- Es gibt nicht nur einen Kanal: Abwechslung bei der Themenveröffentlichung- Positionierung und Vertrauensaufbau des C-Levels nach innen- Pro & Contra verschiedener Formate: Es braucht Information & Dialog- Inspiration anhand von Praxisbeispielen und Einblicke in die interne Kommunikation bei DOUGLASDas Webinar richtet sich an PR-, Marketing- und Kommunikationsverantwortliche aus Unternehmen und Organisationen sowie Berater*innen in Agenturen.ReferentinKatalin Genius setzt bei der Pressearbeit und internen Kommunikation auf strategisches Themensetting, um die Wahrnehmung von DOUGLAS sowie der Geschäftsführung zielgenau zu steuern. Die studierte PR-Managerin arbeitet seit 2021 bei der DOUGLAS Group und verantwortet dort als Head of Group Communications operativ die Unternehmenskommunikation.Key Facts- Termin: Freitag, 26. Januar 2024, 11:00 Uhr - 12.30 Uhr- Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.- Mindestzahl an Teilnehmenden: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung. (https://www.eventbrite.de/e/mitarbeitende-als-fanbase-erfolgsrezepte-fur-die-interne-kommunikation-registrierung-760612110297?aff=Presseportal)Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5673783